المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين فرنسا بسبب متطرف جزائري

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فرنسا بسبب تعجيلها بطرد جزائري مدان بالإرهاب إلى بلاده في العام 2015 منعه من ممارسة حقه بطلب اللجوء كما يخوله له القانون.
وأوضحت المحكمة بأن تقارير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وعدة منظمات غير حكومية أخرى وصفت تعامل الجزائر مع الأشخاص المرتبطين بـ "الإرهاب الدولي" بـ "المقلق"
وكان مقدم الطلب متورطًا في حركات إسلامية في الجزائر خلال التسعينات، قبل أن يصل إلى فرنسا حيث صدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات في العام 2006 لتورطه في شبكة تجنيد المقاتلين الإسلاميين قامت بالتحضير لهجوم في باريس.
ورافق الإدانة منع من دخول الأراضي الفرنسية وهو ما تقدم ضده باستئناف تم رفعه لأسباب إجرائية أمام محكمة ستراسبورغ، ثم طلب لجوء في فرنسا تم رفضه في فبراير 2015 مع إصدار أمر بالترحيل المستعجل.
وتم وضع المواطن الجزائري على متن طائرة بعد سبع ساعات من إبلاغه بقرار الرفض دون أن يكون لدى الحكمة الأوروبية الوقت لدعوة فرنسا لوقف عملية الطرد في انتظار مراجعة قضيته.