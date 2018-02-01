أمستردام تعيد تنظيم "منطقة الضوء الأحمر"

اعتمدت بلدية أمستردام أنظمة جديدة خاصة بمرتادي منطقة الضوء الأحمر في المدينة، حيث تحتاج المجموعات السياحية إلى إذن خاص في حال كان عدد المجموعة يتجاوز الخمسة أفراد.
ومنطقة الضوء الأحمر في أمستردام هو التقاء الشوارع في أقدم حي أمستردام حيث ستجد العديد من الملاهي والمقاهي، كما تصطف على جوانبه "فاترينات" تعرض فتيات الهوى أجسادهن للسياح، وهذا الشارع يعد واحدا من الشوارع الأكثر شهرة في جميع أنحاء أوروبا الغربية.
وشددت البلدية أيضاً من الأنظمة المتعلقة بقيادة الدراجات الهوائية والدراجات النارية في تلك المنطقة، كما حظرت تعاطي المخدرات أو الكحول خلال الجولات، وألزمت المرشدين السياحيين التأكيد على وجوب أن يقف السياح وظهورهم معطاة لجهة النوافذ الزجاجية للمحال "الفاترينات" في المنطقة الحمراء.
وشددت البلدية على أن المرشدين المستقلين والشركات السياحية التى تخرق القواعد ستفرض عليها غرامات قاسية.
وهذه الإجراءات تعد الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها بلدية المدينة للحد من تركيز السياح على هذه الجزء من المدينة، مع الإشارة إلى أنه في تشرين الأول/ كتوبر الماضي أعلن المسؤولون أيضا فرض حظر على المحلات التجارية الجديدة التي تركز على الوجبات السريعة أو الهدايا التذكارية.
يذكر أن مركز مدينة أمستردام يضم حالياً 280 محالاً تجارياً يقصدها السياح، وتقدم هذه المحال خدمات متفرقة إضافة إلى بيع الأدوات والأجهزة والمستحضرات التي تتميز بها هذه المدينة.