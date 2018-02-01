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نجاة سائق من الموت في حادث مروّع بأوكلاند الأمريكية

أنقذت الشرطة الأمريكية شاباً مصاباً داخل سيارة محترقة في مقاطعة أوكلاند على إثر حادث كاد أن يؤدي به نتيجة تعاطيه المخدرات وقيادته السيارة بسرعة عالية.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن الشاب المصاب كان يقود بسرعة عالية قبل أن يفقد السيطرة على السيارة التي خرجت عن الطريق، مشيرة إلى أن شرطياً شاهد السيارة وهرع لإنقاذ الشاب.

وأوضح البيان أن الشرطة قدمت للشاب المصاب الإسعاف الأولي ونقلته إلى مشفى ماكلارين، مضيفاً أن الشرطة قامت لاحقاً باعتقال السائق حينما انتبه ضباط التحقيق إلى رائحة الماريجوانا والكحول التي كانت تفوح منه.

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