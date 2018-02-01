إمارة رأس الخيمة تدخل موسوعة "غينيس"بأطول مسار انزلاقي في العالم

تمكنت إمارة رأس الخيمة في الإمارات المتحدة من تحقيق رقم قياسي موسوعة #غينيس بإطلاقها أطول مسار انزلاقي في العالم، الذي يعد أحدث إضافة إلى قائمة مرافقها السياحية المتنوعة بجبل "جيس فلايت".
وافتتحت الامارات المتحدة أطول رحلة انزلاق بالحبال والأسلاك في العالم لينطلق الباحثون عن المتعة والإثارة بسرعات تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة نزولا من أعلى قمة جبلية في الشرق الأوسط.
وقالت سلطات السياحة المحلية إن هذا المسار الذى يبلغ طوله 2.8 كيلومتر وهو ما يعادل 28 ملعبا لكرة القدم نال شهادة مصادقة هذا الأسبوع من قبل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.
لكن هذا الرقم القياسي العالمي لا يذهب إلى دبي المركز المالي والسياحي الإقليمي، أو أبوظبي عاصمة البلاد الغنية بالنفط لكنه يذهب إلى رأس الخيمة الأفقر نسبيا، والتي تقع في شمال البلاد على الحدود مع سلطة عمان.
ويقضي معظم زوار الإمارات وقتهم في دبي، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم ويوجد بها منحدر للتزلج في الأماكن المغلقة. وتأمل رأس الخيمة في أن يكون مسار الإنزلاق بالحبال والأسلاك والذي يبدأ من ارتفاع 1680 مترا فوق مستوى سطح البحر على جبل جيس معلما للجذب السياحي.
ويمكن لهذا المسار أن يستوعب مع ما يستوعب ما يصل إلى 100 ألف شخص سنويا. ولا توجد قيود تتعلق بالسن، بل يجب ألا يقل طول مستخدميه عن 122 سنتيمترا ولا يزيد وزنهم عن 150 كيلوجراما.
وسيضاف هذا الرقم القياسي إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة من الإنجازات التي من بينها أطول مبنى في العالم.