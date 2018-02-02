سيجارة تتسبب في اشتعال شاحنة في الصين

تسببت سيجارة في اشتعال شاحنة صغيرة كانت تنقل "مواد قابلة للاشتعال" ما تسبب في انفعال السائق وفقدان السيطرة على شاحنته.
واندفع السائق باتجاه الرصيف، في حي تجاري مزدحم في وسط شنغهاي إذ كان الناس في طريقهم الى عملهم قرب #ساحة_الشعب الشهيرة.
وكان السائق البالغ من العمر 40 عاما يقل في شاحنته الصغيرة عبوات غاز وقوارير بنزين في وسط #شنغهاي.
اندفاع الشاحنة باتجاه الرصيف أدى إلى دهس بعض المارة وإصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة.
وقالت شرطة شنغهاي في بيان إن سائق الشاحنة الصغيرة كان يدخن السجائر ويعبث بهاتفه في حين كان ينقل بدون تصريح سبع قوارير غاز صغيرة وثلاث زجاجات بلاستيكية فيها بنزين.