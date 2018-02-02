إنقاذ 955 عاملاً علقوا لأكثر من 24 ساعة بمنجم بجنوب إفريقيا

قالت شركة سيباني-ستيلووتر لإدارة المناجم يوم الجمعة إنه تم إنقاذ قرابة الألف عامل علقوا بمنجم قرب مدينة فيلكوم في إقليم الدولة الحرة بجنوب إفريقيا.
وقضى العمال أكثر من 24 ساعة بعمق 1000 متر تحت سطح الأرض بعدما تسببت عاصفة جوية في انقطاع الكهرباء عن مصاعد المنجم.
وأعربت نقابات عمال المناجم عن قلقها إزاء عدم وجود إجراءات بديلة تضمن سلامة العمال في مثل تلك الحالات الطارئة.
وقالت النقابات إن الحادث يعكس الحالة المتردية للتدابير الأمنية المتبعة بمناجم جنوب إفريقيا بشكل عام.
وطالب الاتحاد العام لعمال المناجم العمال برفض العمل في مثل تلك الظروف الخطرة.
وقال الاتحاد في بيان: "شركات دولية مثل سيباني-ستيلووتر لا تقدم ما يكفي لمنع وقوع مثل تلك الحوادث".
وقُتل خمسة عمال مناجم جنوب إفريقيين بعد انهيار أجزاء من منجم للذهب بالقرب من جوهانسبرج في أغسطس الماضي.