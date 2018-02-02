محكمة ألمانية تأمر بمنع رفع أذان صلاة الجمعة

"أعتقد،تماما بما يقوله بيلي برانت، حين قال إن الديمقراطية الاجتماعية لديها القدرة على أن تكون لها دائما انطلاقات جديدة. لقد وصفت لك للتو صورة ملامح عدم المساواة المستشرية. وإذا كانت صورة عدم المساواة هذه موجودة،فعلا وهي تنذر بخطر داهم حقا، فهناك وظيفة واضحة للديمقراطية الاجتماعية"

فيليب غونزاليز رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق