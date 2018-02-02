بالفيديو: شجار بين مهاجرين يودي بحياة شخص وجرح آخرين في كاليه بفرنسا

اندلع شجار عنيف، الخميس، بين مهاجرين أفغان وأفارقة، في عدة مناطق من مدينة كاليه (شمال فرنسا)، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين على الأقل، أربعة منهم في حالة خطيرة.
وقالت النيابة العامة في مدينة بولون سور مير، إن شجارا كبيرا وقع بين نحو مئة مهاجر أفغاني وإريتري في مخيم كاليه، أدى إلى مقتل شخص وإصابة حوالي 20، أربعة منهم تعرضوا لإصابات بالرصاص، لافتة إلى أن حياتهم في خطر.
ووقع الشجار في مخيم يأوي بضع مئات من الأشخاص الذين يأملون في العبور إلى بريطانيا بشكل غير شرعي.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الذي زار المكان إثر الحادثة، إن ما حصل يمثل "درجة غير مسبوقة من العنف".
وأضاف كولومب، الذي التقى عناصر من الشرطة والإطفاء وموظفي مكتب حماية المهاجرين (أوفبرا): "وصلنا إلى درجة من التصعيد في العنف غير محتملة بالنسبة لكاليه وللمهاجرين".
واختتم الوزير بالقول: "جئت للتأكيد على تحركنا ضد المهربين الذين يتغذون على العنف والاشتباكات اليومية".
وانتشر رجال إطفاء وجهاز أمني كبير يضم عناصر من الشرطة والدرك في منطقة كاليه حيث يعيش المئات من المهاجرين.