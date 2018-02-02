يهود وعرب يحتفلون بعيد ميلاد عهد التميمي الـ 17

أرسل مئات من الشباب اليهود الأمريكيين رسائل تضامن إلى باسم والد عهد التميمي مهنئين إياها بعيد ميلادها الـ 17.

ويمر عيد ميلاد الشابة الفلسطينية وهي وراء القضبان في السجون الإسرائيلية، حيث ستمثل أمام المحكمة العسكرية بخمس تهم تتعلق بالاعتداء على رجال الأمن والعداء للسامية.

وقد نظم مئات من الشباب اليهود الأمريكيين اعتصاما أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مطالبين بإطلاق سراح عهد.

ويمثل هولاء الشباب مجموعتين الأولى هي مجموعة تعرف بـ "إذا لم يكن الآن" والثانية هي من طلاب مدرسة يهودية في واشنطن. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح عهد التميمي و300 طفل فلسطيني آخرين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قبل أيام، تمديد اعتقال عهد التميمي ووالدتها حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وقالت محامية الدفاع غابي لاسكي "إن محاكمة عهد تأجلت حتى السادس من شباط/فبراير أمام المحكمة العسكرية. وستحاكم ايضا في اليوم نفسه والدتها ناريمان التي لا تزال معتقلة".

أفادت ناريمان التميمي -والدة عهد- إنها تتعرض مع ابنتها لاعتداءات وانتهاكات من سجناء إسرائيليين.

ونظم شباب "ضد الاستيطان" مساء يوم الثلاثاء، حفل عيد ميلاد جماعي لعشرة أطفال من سكان حارتي غيث والسلايمة والطفلة عهد التميمي، بمشاركة متضامنين أجانب أمام جدار الفصل العنصري قرب الحرم الإبراهيمي.

ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني، ولافتات باللغتين العربية والإنجليزية، تندد بإجراءات سلطات الاحتلال، وتطالب بإزالة جدار الفصل العنصري وفتح شارع الشهداء وتل الرميدة، والسماح بحرية الحركة دون حواجز عسكرية، ورحيل المستوطنين من قلب الخليل، وقدموا للأطفال والحضور كعكة كبيرة زينت بصورة عهد التميمي وعلم فلسطين.

وردد المشاركون، شعارات تطالب برحيل الاحتلال عن كافة أرجاء فلسطين، وأخرى تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وحماية المقدسات وان القدس عاصمة دولة فلسطين وستبقى كذلك للأبد.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد فجر 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، كما كانت تركل أحدهما وترفع يدها لتصفعه.