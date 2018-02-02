"بيتكوين" يهوي بسرعة ويفقد أكثر من نصف قيمته خلال 6 أسابيع

هبطت عملة بيتكوين تسعة بالمئة يوم الجمعة لتتجاوز خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30 بالمئة هذا الأسبوع وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر نيسان/ أبريل عام 2013.

وانخفضت بيتكوين إلى ثمانية آلاف و155 دولارا بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا، وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 بالمئة من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات وفقا لموقع كوين ماركت كاب.

وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع. وبيتكوين منخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول.

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وأوضح مدير الأبحاث في شركة بنسيون بارتنرز الاستشارية في نيويورك تشارلي بيليللو لصحيفة وول سترين جورنال في عددها الصادر اليوم أنه خلال التسع سنوات الماضية، كان لدي بتكوين خمسة انخفاضات من القمة إلى الحضيض وصلت إلى أكثر من 70 بالمائة، وقد انخفضت بنسبة 94 بالمائة في أقل من شهر في عام 2010، غير أنه في كل مرة كانت العملة تستعيد عافيتها.

الجدير بالذكر أن الانخفاض الأخير بدأ إثر نشر تقرير من "بلومبيرغر" متصف الشهر الماضي، بأن مسؤولين صينيين رفعوا درجات الحيطة للحد من الاتجار بالعملات الرقمية، وهو يعتبر ممنوعاً في أسواق المال الرسمية.

أما المستثمرون من كوريا الجنوبية واليابان، وهي دولتان مشهورتان بالتعامل بالعملات الرقمية، فقد وقفوا جانباً بانتظار اتضاح مصير التشريعات قبل استثمارهم بأموالهم، ويتوقع الخبراء بأن خفة التبادل الناجم عن هذه الأخبار تسبّب بانخفاض سعر العملة.

وكان سعر بيتكوين بلغ رقماً قياسياً بـ 20 ألف دولار في أواسط ديسبمر/كانون أول عام 2017، بالتزامن مع التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، لكن السعر بدأ بالانخفاض بحدة منذ تلك الفترة بسبب التشديد القانوني.

وقد شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعاً جنونياً باستخدام بيتكوين، لكن المسؤولين يحاولون كبحه، من خلال منع فتح حسابات عملات رقمية مجهولة وشرّعت قوانين تمنح السلطات القوة في إغلاق التبادلات بالعملات الرقمية، ويفكّر المسؤولون باحتمالية منع التعامل بالعملات الرقمية في التعاملات.

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