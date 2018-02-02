اعتراضات على زيارة محمد بن سلمان لبريطانيا بسبب اليمن وحقوق الإنسان

طالبت صحيفة الغارديان رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعدم التخلي عما سمّته "القيم البريطانية" أثناء الزيارة المتنظرة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى لندن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويوجه نشطاء بريطانيون انتقادات لحكوماتهم المتعاقبة بسبب التعاون العسكري والسياسي البريطاني مع النظام السعودي الذي وصفته الصحيفة بالقائم على الديكتاتورية وقمع الحريات.
وقالت الصحيفة إن وزارة ماي تسعى لتنحية القوانين البريطانية جانباَ من أجل تأمين حصة بمقدار 100 مليار دولار أمريكي بشركة أرامكو السعودية للنفط.
كذلك انتقدت الصحيفة المساهمة البريطانية بالسلاح والجنود في الحرب التي تقودها السعودية باليمن، حيث تقوم بريطانيا ببيع سلاح للمملكة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني شهرياً.
ووصفت الصحيفة ولي العهد بالحاكم الفعلي للسعودية، مضيفة أن حملته الأخيرة على الفساد التي اعتقل فيها عدد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين لم تكن سوى مطاردة لمعارضيه السياسيين من أعضاء العائلة المالكة.
دعوات لإلغاء الزيارة
وأرسلت عدة منظمات غير حكومية خطاباً مفتوحاً إلى ماي تطالبها بإلغاء زيارة بن سلمان بسبب دوره السعودية في حرب اليمن.
وقال ستيفين بيل، وهو أحد النشطاء المطالبين بإلغاء الدعوة لبن سلمان، إن حوالي 11 مليون طفل يمني يواجهون خطر الدمار أو الكوليرا والمجاعة الناتجة عن الحرب في بلدهم.
وأضاف: "هذا يعني أنه ليس مناسباً أن نقوم بدعوة المسؤول الأول عن استمرار تلك الحرب".