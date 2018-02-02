فرنسا: مقتل خمسة على الأقل في حادثة تصادم مروحيتين عسكريتين

قالت السلطات الفرنسية، الجمعة، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين لكلية عسكرية للتدريب على الطيران تحطمتا في منطقة فار، جنوب شرق البلاد.
وقال مصدر أمني ومسؤول في السلطات المحلية، إن خمسة أشخاص قتلوا في الحادثK فيما قال مسؤول محلي إن الطائرتين كانتا من "مدرسة الطيران الخفيف التابعة للجيش" (إيلات)، فى بلدة كانيت دى موريس القريبة.
وتتوجه وزيرة الدفاع الفرنسية، فلوراني بارلي، في وقت لاحق اليوم إلى القاعدة التي انطلقت منها المروحيتان.
ويعتقد أن المروحيتين كانتا تحملان خمسة أشخاص، جميعهم مرتبطين بالمدرسة، على رغم أن السلطات أكدت أنها مازالت تبحث عن ركاب آخرين.
كما قال المتحدث: "بدأت مروحيات أخرى بالبحث عن ناجين محتملين"، مضيفا أنه من المحتمل أن يكونوا قد ماتوا جميعهم.
وتقوم إيلات بتدريب الطيارين على الهليكوبتر للجيش الفرنسي والبحرية والدرك، فضلا عن الجمارك وغيرها من وكالات الأمن المدني.