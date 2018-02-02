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المملكة العربية السعودية

السعادة ترافق "ميسي السعودية" في رحلته إلى "ليفانتي" الإسباني

أعرب لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد عن سعادته بالانتقال إلى فريق ليفانتي على سبيل الإعارة، مشيدا بالمواقف الإيجابية التي أظهرها له زملاؤه الجدد في الفريق الإسباني .

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السعادة ترافق "ميسي السعودية" في رحلته إلى "ليفانتي" الإسباني

صورة لفهد المولد من حسابه على "تويتر"
© Copyright :
@fahad_almowalad
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أعرب لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد عن سعادته بالانتقال إلى فريق ليفانتي على سبيل الإعارة، مشيدا بالمواقف الإيجابية التي أظهرها له زملاؤه الجدد في الفريق الإسباني .

وقال المهاجم المولد في مؤتمر صحفي أثناء تقديمه رسميا، اليوم الجمعة: "جئت ليفانتي لأخدم النادي وأقدم أكثر ما عندي وأحاول أن أفيد الفريق"، وأضاف متحدثاً عن علاقته بزملائه الجدد: "الروح جيدة واللاعبون جيدون وروحهم طيبة، أتمنى التوفيق في ليفانتي".

والمولد لاعب اتحاد جدة، بين 9 لاعبين سعوديين تمت إعارتهم إلى فرق إسبانية لمدة 6 أشهر، بموجب اتفاق شراكة بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم في السعودية من جهة، ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى.

وعن مهامه في الفريق الجديد قال المولد (23 عاما): "أحب اللعب على الأطراف، لكن أكثر من مرة شاركت مهاجما، المكان الذي يحتاجني المدرب به سأكون متواجدا فيه".

وكان فيرناندو سانز، المدير المسؤول في الليغا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر أن المولد "ميسي السعودية"، نظرا إلى مهارته العالية وسرعة تحركاته داخل الملعب.

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