الفنانة اللبنانية إليسا تفقد الوعي على المسرح بدبي

أغمي على الفنانة اللبنانية إليسا بشكل مفاجئ على خشبة المسرح الثقافي بالقرية العالمية بدبي الجمعة أثناء إحيائها لحفل فني ساهر.
وسقطت إليسا فجأة على المسرح وهرع نحوها أحد أفراد فرقتها لإسعافها ونقلت إلى الكواليس لمساعدتها على استعادة وعيها.
وقالت مصادر إعلامية أنه تم نقل إليسا على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقرر القائمون على تنظيم الحفل في دبي وقف العرض الفني الذي كان يفترض أن يستمر على مدار ساعة ونصف دقيقة بعد وقوع هذا الحادث.
وقالت مصادر مقربة من محيط إليسا إنها أصيبت بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بفعل التفاعل الكبير بين المطربة والجمهور ما تسبب في حالة الإغماء.
شريط فيديو إغماء الفنانة إليسا انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخلق جدلا كبيرا على المنصات.
ووقعت إليسا على خشبة المسرح أثناء تأديتها اغنية "بتمون" وسط صحيات الحضور، فيما وثق الحضور سقوطها.
وسارع الفنانون للإطئنان على صحة إليسا حيث كتبت نانسي عجرم تغريدة على تويتر تسأل فيها على صحة إليسا وتتمني لها الصحة.
وكتب بسام فتوح خبير التجميل عبر حسابه على انستغرام رسالة قصيرة لإليسا يقول فيها "ألف الحمد الله على السلامة".
وقالت سيرين عبد النور سلامتك ويحميك من كل شر.
فيما قالت نجوى كرم سلامتك وإن شاء الله لا يصيبك مكروه.
وتذكر أخرون حادثة تعثر إليسا على مسرح بدبي خلال حفل نهاية السنة في العام 2015.