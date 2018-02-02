الأمم المتحدة: احتمال غرق 90 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

عبرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها من احتمال غرق 90 مهاجرا، بعد انقلاب قارب كان يقلهم قبالة الساحل الليبى، فيما نجا ثلاثة مهاجرين وجرفت المياه عشر جثث إلى الشاطئ.
وقال أحد الناجين، إن معظم الذين غرقوا يحملون الجنسية الباكستانية.
فيما قالت أوليفيا هيدون المتحدثة باسم المنظمة في اتصال من تونس إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ بأن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا.
وتابعت خلال حديثها الهاتفي لصحفيين في جنيف "قدروا عدد الغرقى في حادث الانقلاب بتسعين غريقا.. لكن ما زال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأس
وتعتبر ليبيا منذ سنوات طريق عبور رئيسي للمهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى جنوب أوروبا عن طريق البحر.
وتوصل الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى اتفاق مثير للجدل، يقدم بموجبه المساعدة لخفر السواحل الليبي، من أجل وقف تدفق القوارب التي تحمل المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا.
من جانبها، اتهمت وكالات المعونة والأمم المتحدة الحكومات الأوروبية باتخاذ نهج لاإنساني، وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن "عشرة جثث نقلت إلى السواحل الليبية".
فيما قال متحدث إن الباكستانيين يحاولون بشكل متزايد جعل المعبر المحفوف بالمخاطر إلى إيطاليا.