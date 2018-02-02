نتائج آبل المالية ترتفع رغم انخفاض المبيعات

حقق العملاق الأمريكي للتكنولوجيات الحديثة #أبل أرباحا خلال الربع الاول من السنة المالية الجارية بالرغم من انخفاض مبيعات أجهزة الأيفون، لكن أبل سجلت إيرادات مخيبة للآمال بسبب أسعار "آيفون" المرتفعة وتلميحات شركة "آبل" يوم الخميس، بأنها يمكن أن تعيد للمساهمين أكثر من نصف الـ 285 مليار دولار، لتخفيف المخاوف بين المستثمرين.

لكن إيرادات المبيعات للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، لم تكن سيئة تبعا لبعض المخاوف. وأوضحت "آبل" أن خطة استثمار 163 مليار دولار ساعدت على ارتفاع الأسهم بـ 3.3 بالمئة لتحقق 173 مليار دولار في التداولات التالية.

البقع المضيئة في الموازنة المالية للربع الأول الذي انتهى في 30 كانون الأول/ديسمبر، تتضمن متوسط أسعار المبيع لآيفون، التي تجاوزت تنبؤات وول ستريت، وحققت 796 مليار دولار مقابل توقعات بـ 756 مليار دولار، نتيجة مبيعات 77.6 مليون وحدة مقابل توقعات ببيع 80 وحدة.

جاء متوسط أسعار البيع أقوى من المتوقع، وهو ما عزاه المدير المالي للشركة لوكا مايستري إلى ارتفاع الطلب على أحدث أجهزة آيفون.

ويتوقع عملاق التكنولوجيا "آبل" إيرادات للربع الثاني من السنة المالية تقل عن توقعات السوق، مما يعزز المخاوف بشأن ركود الطلب على أحدث أجهزته من طراز آيفون، بما فيها آيفون "إكس" أو عشرة.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها للربع الثاني بين 60 مليارا و62 مليار دولار، في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين 65.73 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.