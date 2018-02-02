الممثل روبرت واغنر يدخل دائرة الاهتمام في التحقيق بغرق زوجته السابقة

قام محققو جرائم القتل بإدراج اسم الممثل الأمريكي روبرت واغنر (87 عام) ضمن دائرة اهتمامهم بالتحقيق في مقتل زوجته السابقة الممثلة ناتالي وود عام منذ 37 عاماً.
وجاء استدعاء اسم واغنر وإعادة فتح التحقيق بعد إذاعة أجزاء من لقاءات تليفزيونية أجرتها شبكة سي بي إس الأمريكية مع اثنين من محققي الشرطة بمقاطعة لوس أنجلوس قالوا إن واغنر كان آخر شخص بصحبة وود قبل وفاتها.
وستذيع سي بي إس حوار المحققين كاملاً كجزء من برنامج "48 ساعة" يوم السبت.
ووُجدت جثة وود تطفو على سطح خليج بجزيرة سانتا كاتالينا صباح 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1981.
وقالت التحقيقات آنذاك إن وود غرقت بعد قضاء ليلة على يخت بصحبه زوجها وقائد اليخت، بالإضافة للممثل الشهير كريستوفر والكن.
وكان الطب الشرعي بولاية كاليفورنيا قد أعلن عن وفاة الممثلة التي ترشحت لجائزة الأوسكار غرقاً بشكل عرضي وتم تعديل شهادة وفاتها عام 2012 لتذكر أنها غرقت "لأسباب غير محددة".
وتزوج واغنر وود أول مرة عام 1957 قبل أن ينفصلا بشكل رسمي عام 1962، ثم تزوجا مرة أخرى عام 1972 وعاشا سويا حتى وفاتها.
واشتهرت وود بتمثيلها بعدة أفلام، أهمها وأشهرها فيلم "موسيقى في الحي الغربي"