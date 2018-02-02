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روسيا

الجراد يهدد مونديال روسيا 2018

مسؤول بوزارة الزراعة الروسية يحذر من فضيحة أمام العالم.

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الجراد يهدد مونديال روسيا 2018

الجراد يهدد مونديال روسيا 2018
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حذر مسؤول بوزارة الزراعة الروسية من هجوم لأسراب من الجراد على عدد من الملاعب التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم الصيف المقبل.

وتسعى روسيا لإظهار قدراتها التنظيمية من خلال احتضانها للحدث الرياضي الأكثر شعبية في العالم خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الجاري.

وقال بيوتر شيكماريف، رئيس قسم الزراعة بالوزارة: "تعلمنا التعامل مع الجراد بطريقة أو بأخرى، ولكن لا أعلم كيف يمكننا تحاشي فضيحة عالمية حال هجوم الجراد خلال فعاليات كأس العالم".

وأضاف: "العالم كله سيأتي إلى روسيا. وملاعب كرة القدم عبارة عن مساحات خضراء وهو ما يعشقه الجراد. كيف يمكن أن نمنع الجراد من الهجوم على الملاعب التي ستستضيف المباريات؟"

وستقام مباريات #كأس_العالم لكرة القدم على 12 ملعباً بإحدى عشر مدينة روسية في الفترة من 14 حزيران/يونيو حتى 15 تموز/ يوليو. 

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