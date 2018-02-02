المدير التنفيذي لـ "سوني" يستقيل ليرأس مجلس إدارة الشركة

تشهد شركة سوني للصناعات الالكترونية تغييرات للمناصب الإدارية العليا للشركة، حيث قدم المدير التنفيذي للشركة #كاز_هيراي استقالته من منصبه، ليحل مكانه المدير المالي للشركة كينيشيرو يوشيدا.
ولن يغادر هيراي الصفوف الأولى للشركة وإنما سينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل.
وأوضح هيراي في تصريحات له أنه منذ أن تولى منصب المدير التنفيذي لشركة سوني في أبريل 2012 وضع نصب عينيه أن تقوم شركة سوني باستثمار جميع خبراتها لتقديم مزيداً من المتعة والإثارة للزبائن.
وينسب لهيراي الفضل في تحسين الأوضاع بقسم بلايستيشن وإعادته ليحقق الأرباح بعد أن استلم رئاسة #سوني للترفيه التفاعلي بدلاً من كين كوتاراجي، كما دفع هيراي باتجاه تركيز ثقل نشاط الشركة في قسم الألعاب والهواتف واستغنائها عن الأقسام الخاسرة الأخرى مثل قسم الحواسب المحمولة Vaio.
وأكد هيراي أنه كرس وقته وجهده من إجل الارتقاء بعائدات الشركة وزيادة أرباحها، معرباً عن رضاه بما حققته الشركة من عائدات بالربع المالي الأخير من السنة المالية.
وكانت شركة #سوني اليابانية شهدت ارتفاعاً لأرباحها التشغيلية في الربع الثالث من السنة المالية إلى نحو أربعة أمثال بفعل نمو الطلب على إنتاجها من أجهزة استشعار الصور ورفعت توقعاتها لأرباح السنة بأكملها.
وحققت شركة الإلكترونيات أرباحا تشغيلية بلغت 350.8 مليار ين (3.20 مليار دولار) في الربع الممتد من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر ارتفاعا من 92.4 مليار ين قبل عام، وهو أكبر ربح فصلي تحققه سوني في الربع الثالث على الإطلاق ويتجاوز بكثير متوسط توقعات عشرة محللين استطلعت تومسون رويترز آي/بي/إي/إس آراءهم بتحقيق ربح قدره 240.8 مليار ين.
هيراي الذي قال إن الوقت حان ليسلّم مهامه لشخص آخر، أبدى ثقته بخليفته يوشيدا الذي كان مساند له طوال عمله بالفترة الماضية، حسب قوله.
يذكر أن مصادر إعلامية أرجعت قرار استقالة هيراي إلى شعوره بالضغط والإرهاق جراء رحلات السفر التي كان قام بها طيلة السنوات الست الماضية وأيضاً رغبته بقضاء وقت أطول مع عائلته في كاليفورنيا.