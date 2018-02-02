أفضل صور الأسبوع في 60 ثانية

جولة حول العالم في 60 ثانية من خلال هذه الصور التي ميزت الأسبوع.
"أعتقد،تماما بما يقوله بيلي برانت، حين قال إن الديمقراطية الاجتماعية لديها القدرة على أن تكون لها دائما انطلاقات جديدة. لقد وصفت لك للتو صورة ملامح عدم المساواة المستشرية. وإذا كانت صورة عدم المساواة هذه موجودة،فعلا وهي تنذر بخطر داهم حقا، فهناك وظيفة واضحة للديمقراطية الاجتماعية" فيليب غونزاليز رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق
"يجب تنظيم عمليات الحصول على المياه الصالحة للشرب، بطريقة تبتعد عن الاستخدامات السيئة، أو بسبب قضايا تتعلق بفساد في عمليات التسيير.يتعلق الأمر بالقيام بجرد لمختلف الفئات والأشخاص المعنيين بالامر،من مثل المزارعين،وغيرهم من الصناعيين أيضا." بابلو سانشيز سنتيلاس المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للخدمة العامة
"من عادتي ألا أتحدث خارج بلدي، في فترة انتخابات تشريعية، إنني أبغي شرح ما مفاده أن رومانيا تنظر بعين الطموح إلى ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وهذا أمر سأقاتل من أجل إحقاقه." كلاوس يوهانيس ، رئيس رومانيا
"سيكون المبنى جاهزا في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 ؟ نعم، من خلال وتيرة بناء سريع جدا، وأعتقد أننا اتخذنا مختلف الاحتياطات المتعلقة بالسبل الكفيلة للتقليل من مدة إنجاز البناء، و الترقية المرتبطة به فضلا عن التصاميم وما تستغرقه من وقت" فوك فان دييك مهندس معماري
""مع هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الفلسطينيين في طريقهم نحو إقامة دولتهم كجزء من حل الدولتين،حيث القدس عاصمة كل من إسرائيل وفلسطين..الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر المانحين أهمية ومصداقية في فلسطين، حيث يستثمر في الأعمال التجارية وقطاع الشباب والتعليم ،" يوهانس هانس المفوض الأوروبي المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبية والتوسيع
"أعتقد،تماما بما يقوله بيلي برانت، حين قال إن الديمقراطية الاجتماعية لديها القدرة على أن تكون لها دائما انطلاقات جديدة. لقد وصفت لك للتو صورة ملامح عدم المساواة المستشرية. وإذا كانت صورة عدم المساواة هذه موجودة،فعلا وهي تنذر بخطر داهم حقا، فهناك وظيفة واضحة للديمقراطية الاجتماعية" فيليب غونزاليز رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق
"يجب تنظيم عمليات الحصول على المياه الصالحة للشرب، بطريقة تبتعد عن الاستخدامات السيئة، أو بسبب قضايا تتعلق بفساد في عمليات التسيير.يتعلق الأمر بالقيام بجرد لمختلف الفئات والأشخاص المعنيين بالامر،من مثل المزارعين،وغيرهم من الصناعيين أيضا." بابلو سانشيز سنتيلاس المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للخدمة العامة
"من عادتي ألا أتحدث خارج بلدي، في فترة انتخابات تشريعية، إنني أبغي شرح ما مفاده أن رومانيا تنظر بعين الطموح إلى ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وهذا أمر سأقاتل من أجل إحقاقه." كلاوس يوهانيس ، رئيس رومانيا
"سيكون المبنى جاهزا في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 ؟ نعم، من خلال وتيرة بناء سريع جدا، وأعتقد أننا اتخذنا مختلف الاحتياطات المتعلقة بالسبل الكفيلة للتقليل من مدة إنجاز البناء، و الترقية المرتبطة به فضلا عن التصاميم وما تستغرقه من وقت" فوك فان دييك مهندس معماري
""مع هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الفلسطينيين في طريقهم نحو إقامة دولتهم كجزء من حل الدولتين،حيث القدس عاصمة كل من إسرائيل وفلسطين..الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر المانحين أهمية ومصداقية في فلسطين، حيث يستثمر في الأعمال التجارية وقطاع الشباب والتعليم ،" يوهانس هانس المفوض الأوروبي المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبية والتوسيع