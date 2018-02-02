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العالم

أفضل صور الأسبوع في 60 ثانية

في هذا الشريط أفضل الصور التي ميزت الأسبوع في 60 ثانية

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أفضل صور الأسبوع في 60 ثانية

أفضل صور الأسبوع في 60 ثانية
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جولة حول العالم في 60 ثانية من خلال هذه الصور التي ميزت الأسبوع.

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