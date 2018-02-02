"وجه المال".. وجه ترامب بالعملات المعدنية

كشف فنانان أوكرانيان عن أحدث عمل فني لهما، وهي لوحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام عملات معدنية.
هذه اللوحة هي أحدث عمل فني للثنائي الأوكراني دانييل جرين وداريا مارشينكو، وكشفا عنها هذا الأسبوع في مدينة نيويورك.
اللوحة التي تدعى "وجه المال"، تقدم بورتريه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن ما هو يميزها حقا هو أنها مكونة من مئات العملات المعدنية الأمريكية.
وقال الثنائي إن اللوحة استغرقت ثلاثة أشهر قبل خروجها إلى النور، وإنهما اختارا صنع اللوحة باستخدام الفئات الأدنى من العملات مثل البنس.
ويفسر جرين هذا بالقول إنه يمكنك أن تكون ثريا ورخيصا في الوقت نفسه، وحتى لو امتلكت المليارات والمليارات من الدولارات فإنها لن تجعلك شخصا عظيما إذا لم تكن لديك المواصفات التي تؤهلك لذلك.
كما استخدم الفنانان رقائق البوكر لصنع بدلة ترامب في اللوحة، في إشارة إلى لغة الخطاب التي يستخدمها الرئيس الأمريكي، والتي تشبه في الكثير من الأحيان أسلوب المقامرة الطائشة من وجهة نظرهما.
كان جرين ومارشنكو قد حققا الكثير من الشهرة سابقا عندما كشفا النقاب عن لوحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استخدما لصنعها الألوف من فوارغ طلقات الرصاص التي تم جلبها من جبهة القتال في شرق أوكرانيا.