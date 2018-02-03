شاهد: ألمان ولاجئون عرب ينظمون مسيرة "مناهضة للكراهية" بأحد معاقل الحزب اليميني المتطرف

نظم ألمان ولاجئون عرب يحملون لافتات مؤيدة للمهاجرين ومناهضة للفاشية مسيرة في مدينة كوتبوس الألمانية يوم السبت وأدانوا ما قالوا إنها محاولات من جماعات يمينية متطرفة لتأجيج التوتر في المدينة الواقعة في شرق البلاد بعد أن قام مراهقون سوريون بهجومين بسكين.

وقال أحمد البرقوني (28 عاما) وهو طالب سوري يشارك في المسيرة مع نحو 1500 شخص آخر "نريد أن نوقف تلك الكراهية بين الألمان واللاجئين العرب".

وأضاف "يقترف بعض الأشخاص الأخطاء لكن لا يجب أن يدفع الجميع ثمنها" في إشارة للهجومين.

وعززت الشرطة الإجراءات الأمنية في المدينة التي يقطنها نحو مئة ألف نسمة وتقع قرب الحدود البولندية والتي حقق فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المناهض للهجرة نتائج جيدة في انتخابات جرت العام الماضي إذ احتل المركز الأول متغلبا على المحافظين بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستثمرا غضب الناخبين من قرارها في 2015 استقبال أكثر من مليون لاجئ.

مسيرة مضادة مناهضة للمهاجرين

ونظم سكان وأعضاء في جماعات يمينية متطرفة يحملون لافتات مناهضة للإسلام مسيرة مضادة في المدينة بعد بضع ساعات احتجاجا على ما وصفوه بارتفاع معدلات الجريمة بسبب المهاجرين.

وهتف المشاركون، الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، بشعارات تطالب ميركل بالتنحي وتتهم الصحافة بالكذب وهم يسيرون سلميا في شوارع المدينة تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب.

بالإشتراك مع رويترز