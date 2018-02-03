شاهد: مئات المصابيح المزخرفة تضيء مدنا صينية استعدادا لمهرجان الربيع
أضاءت مئات المصابيح المزخرفة والمزينة ليل عدة مدن صينية الخميس الماضي، احتفالا باقتراب حلول "مهرجان الربيع" ، والذي تحتفل به البلاد في ال16 من فبراير/ شباط من كل عام.
وشاركت أكثر من 130 مجموعة في عرض للمصابيح المزخرفة بمدينة زيغونغ جنوب غرب الصين.
ويطغي مبدأ "حماية البيئة" على مهرجان العام الحالي، حيث عمل المشاركون على إعادة تدوير أكثر من 3 ملايين قطعة من القوارير الزجاجية القديمة.
ومن المقرر أن يستمر العرض حتى منتصف مارس/ آذار القادم.
وفي مدينة هانشنغ شمال غرب البلاد، عكف المشاركون في المهرجان على الدمج بين المصابيح المزخرفة المضيئة والورود، حيث شاركت أكثر من 200 مجموعة في العروض مستخدمين مصابيح موفرة للطاقة.