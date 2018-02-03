استثمار أمريكي سعودي بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء "ديزني لاند" بمصر

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي االمصرية الخميس الماضي عن مشروع لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند" بمحافظة مطروح شمال البلاد.
وأضافت الوزارة أن المشروع عبارة عن استثمار أمريكي سعودي مشترك ويبلغ تكلفته 3.3 مليار دولار ويقام على مساحة أكثر من 5 آلاف فدان بمنطقة العلمين التابعة لمحافظة مطروح.
من جانبه، قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عقب توقيع الاتفافية مع الجانبين الأمريكي والسعودي، أن "ديزني لاند" مطروح يعد أكبر مشروع استثماري تشهده المحافظة.
ويشمل المشروع إقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة للألعاب المائية، بالإضافة إلى مدينة رياضية وأخرى طبية والعديد من الفنادق.
المشروع سيتم على عدة مراحل تستغرق حوالي 10 سنوات
من جهتها، أوضحت ليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشروع سيتم على عدة مراحل وسيستغرق ما بين 9 إلى 10 سنوات، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين.
وقدرت ستيفن أن المشروع الاستثماري الضخم سيوفر نحو 40 ألف فرصة عمل.
مشروعان بتمويل إماراتي
وبالإضافة إلى المدينة الترفيهية، شهدت محافظة مطروح توقيع عقدين استثماريين آخرين، ولكن هذه المرة بتمويل إماراتي. حيث وقع المحافظ مع علي بن حيدر رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقاري والسياحي، عقد إقامة مشروع سياحي فندقي يقع على مساحة 172 فدان بمنطقة أبو مرقيق وبتكلفة 1.2 مليار جنية.
أما العقد الثاني فيتعلق بتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، حيث يحصل الجانب الإماراتي على حق انتفاع لمدة 15 عاما وبقيمة مالية سنوية تبلغ 3.2 مليون جنية.