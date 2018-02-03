شاهد: أول خطبة باللغة الأمازيغية في الجزائر

بعد إعلان يوم رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في الجزائر، وما تلاها من خطوات حكومية بهذا الشأن، في سياق التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان، نهاية عام 2016، شهدت البلاد، أمس، إلقاء أول خطبة جمعة بالأمازيغية.

وألقى إمام مسجد "التقوى"، عمران شيخ، أول خطبة جمعة باللغة الأمازيغية، في قرية "إيبوهاثن"، بدائرة بونوح التابعة لتيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، بحسب ما عرض تلفزيون "الشروق" المحلي.

ويقول الإمام إن هذه الخطوة جاءت من مبدأ مخاطبة قوم لا يفهمون كلامه، فكان لابد من لغة يتمكن من خلالها من "إيصال الرسالة إليهم وأن تدخل قلوبهم".

كما أضاف (شيخ) أن الناس فرحوا بهذه الخطوة، متسائلا: "كيف لا يفرح من يأتي المسجد ويرد موردا عظيما (...) بلغة يفهمها؟".

تعديل دستوري بعد سنوات من الجدل..

وتأتي هذه الخطوة في سياق التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان الجزائري، بتوجيه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد سنوات من الجدل السياسي في البلاد.

ومن بين الخطوات التي اتخذت، اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمي، الذي يصادف 12 كانون الثاني/يناير، وأيضا، باعتماد الأمازيغية لغة رسمية، في شباط/فبراير عام 2016.

نسخة عن بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر

علاوة على ذلك، قررت وزارة الشؤون الدينية تخصيص خطبة الجمعة في كل المساجد، وقتئذ، لهذا الموضوع، على سبيل الثناء على تدابير الحكومة، كما بحثت الأخيرة إطلاق "أكاديمية تدريس اللغة الأمازيغية".

وتفعيلا لاعترافها بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، أصدرت وزارة الداخلية، لأول مرة في تاريخ الجزائر، الشهر الماضي، بيانا مكتوبا بالأمازيغية، تناول بدء عملية تسجيل الحجاج لموسم الحج المقبل.