الخطوط الجوية الجزائرية أولا والملكية المغربية ثانيا في دقة مواعيد رحلاتهما من فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الوطنية الجزائرية عن تأخير بنسبة 0 في المئة في رحلاتها من المطارات الفرنسية، خلال عام 2017، فيما احتلت نظيرتها الملكية المغربية الترتيب الثاني، بنسبة 0.04 في المئة.
ووفق موقع FlightRight، المتخصص بحقوق الركاب، فإن الخطوط الجوية الجزائرية هي الوحيدة التي سيّرت ثلاثة آلاف رحلة من المطارات الفرنسية، بدقة تامة، على مدى عام، في الفترة ما بين مطلع كانون الثاني/يناير، بين عامي 2017 و2018.
وفي المركز الثاني، جاءت الخطوط الجوية الملكية المغربية، بنسبة تأخير 0.04 في المئة، تلتها الإسبانية، بنسبة 1.48 في المئة، لعام 2017.
بالمقابل، سجلت الخطوط الجوية الجزائرية ثالث أسوأ المعدلات لجهة إلغاء الرحلات، حيث وصلت إلى ما نسبته 1.18 في المئة، لتحل في المركز الثالث بعد الخطوط الجوية البريطانية، بنسبة 1.94 في المئة، وشركة الطيران الفرنسية الإقليمية، بنسبة 3.35 في المئة.
رقم سيء آخر سجلته الخطوط الجزائرية، يتعلق بعدم دفع التعويضات للمسافرين بشكل ودي، ما عرضها لانتقادات شديدة، فجاء تصنيفها على موقع FlightRight "غير كاف أبدا".