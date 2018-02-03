تعرف على الزائرين المجهولين لحساباتك على مواقع التواصل

لطالما رغب الكثير منا بالتعرف على هوية الأصدقاء أو الأشخاص المتربصين الذين يزورون حساباتنا الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقابل، تتعمد الشبكات الاجتماعية جعل الأمر إما صعبا جدا، أو حتى مستحيلا.

ويقوم مستخدمو هذه المواقع عادة بالتعبير عن اهتمامهم بمنشور ما، بشكل معلن، عبر الإعجاب أو التعليق أو المشاركة أو إعادة التغريدة، وغيرها، لكن الفضول يبقى هو الغالب بشأن التعرف على المجهولين.

لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق والوسائل المباشرة، التي قد تعطينا مؤشرات حول "المتربصين" بحساباتنا على أضخم الشبكات، مثل فيسبوك وتويتر وانستاغرام وسنابشات، بحسب صحيفة "إندبندنت".

فيسبوك

يظهر العدد الهائل من تطبيقات فيسبوك التي تحمل أسماء من قبيل "اعرف من زار حسابك؟"، كم اليأس لدى الكثيرين للتعرف على معجبين محتملين زاروا حساباتهم.

بالمقابل، لا يسمح لك الموقع بالتعرف على من زار حسابك، لكنه يتابع الأصدقاء الذين راجعوا التحديثات سريعة الزوال الخاصة بك، ويجمع أسماءهم في قائمة يمكنك أنت وحدك أن تراها.

وإذا ما كنت قد ضبطت إعدادات حسابك، بحيث تسمح للأشخاص بمتابعتك (Follow)، فيمكنك الضغط على "الأصدقاء"، ثم اختيار: "المتابعون"، لمشاهدة قائمة تضم أسماء أولئك الذين لا يريدون "صداقتك" إنما "متابعة" منشوراتك، فحسب.

تويتر

أما شبكة تويتر، فقد صُممت لأنشطة إخبارية أكثر من تلك الشخصية، وبالتالي، يقل اهتمام مستخدمي هذه الشبكة تجاه معرفة متابعيهم المجهولين.

لكن، تبقى هناك طريقة لمعرفة معلومات حول الأشخاص الذين يتابعون منشوراتك، وإن ليس بشكل دقيق، وهو ما تتيحه منصة "مايكروبلوغينغ" (microblogging ).

وتقد لوحة التحكم في المنصة عددا من المعلومات المفيدة، وتتضمن عدد مرات ظهورك على تويتر وعدد النقرات على الروابط، وسن وجنس واهتمامات الأشخاص الذين يتفاعلون مع منشوراتك.

سنابشات

يعلم معظم الناس أن منشورات فيسبوك وانستغرام مشتقة من منصة سنابشات، الأمر الذي يعطي الأخير لقب الأكثر عنصرية بين مواقع التواصل.

وتعرض لك منشورات سنابشات جميع أسماء الأصدقاء الذين شاهدوا الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، كما يعلمك أيضا عندما يلتقط أحدهم صورة لأحد منشوراتك.