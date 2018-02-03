شاهد: مصر تعلن العثور على مقبرة فرعونية ل"كاهنة" ذات شان رفيع عاشت قبل 4400 عام

كشفت وزارة الآثار المصرية يوم السبت عن مقبرة جديدة في الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة يعود تاريخها إلى عهد الأسرة الخامسة في مصر القديمة.

وقالت الوزارة إن بعثة محلية برئاسة مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار عثرت على المقبرة، وهي تعود لامرأة ذات شأن رفيع تدعى (حتبت) يرجح أنها عاشت قبل نحو 4400 عام.

وتتكون المقبرة من مدخل يؤدي إلى مقصورة بها حوض حفرت عليه أسماء صاحبة المقبرة وألقابها، ومنها (الكاهنة) و(ذات الصلة بالبلاط).

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وفي نهاية ممر المقصورة من الناحية الغربية يوجد مدخل به درج اصطف على جانبيه حامل للبخور والقرابين يؤدي إلى حجرة صغيرة بها ناووس (تابوت حجري) ذكرت الوزارة في بيانها أنه كان يحوي تمثالا لصاحبة المقبرة لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وزُينت جدران المقبرة بمناظر ملونة تصور (حتبت) تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك إضافة إلى مناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن، وأخرى للرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة ولفرق موسيقية وفتيات يرقصن.

وقال وزير الآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي من أمام المقبرة التي تقع بمحيط أهرامات الجيزة "في عام 1909 تم العثور في منطقة الجبانة الغربية على أجزاء من آثار لسيدة تدعى (حتبت)، وتوجد هذه الآثار حاليا في متحف برلين بألمانيا، لكننا لم نكن نعلم أين مقبرة هذه السيدة إلى اليوم".

وأضاف "من المرجح أن هذه المقبرة للسيدة ذاتها لكننا سنجري المزيد من الدراسات للتأكد، ليكون بذلك الفاصل الزمني بين الكشف الأول وهذا الكشف نحو 109 سنوات".

وأضاف "العمل بدأ في هذه المقبرة في أكتوبر الماضي، لكنه لم ينته بعد، ستكمل البعثة المصرية عملها بالمنطقة حتى نتعرف بشكل أكبر على الجبانة الغربية بمنطقة الأهرامات".

وتضم الجبانة الغربية في الجيزة مقابر لكبار الموظفين في الدولة القديمة عثرت عليها البعثات الأثرية المتتابعة منذ عام 1842.