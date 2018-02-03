ماذا جاء في أول تغريدة للوليد بن طلال منذ إطلاق سراحه؟

نشر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، الجمعة، أول تغريدة له عبر موقع "تويتر"، منذ إطلاق سراحه من محبسه بفندق الريتز كارلتون، بالعاصمة الرياض، قبل أيام.
وتضمنت التغريدة صورا للأمير برفقة أفراد عائلته، بالإضافة إلى النص: "مع إبني (خالد) و إبنتي (ريم) وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر".
وتظهر الصور المرفقة في التغريدة بن طلال على ظهر حصان في إحداها، وفي أخرى برفقة أحفاده، بالإضافة إلى صورة تظهره برفقة عدد من الأشخاص في أحد المجالس.
وأمضى الأمير أكثر من شهرين من الاحتجاز، برفقة العشرات من الأمراء والوزراء والشخصيات الاقتصادية والسياسية، على خلفية حملة ضد الفساد أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وبعد "تسوية" مالية مع السلطات السعودية، أُطلق سراح بن طلال، ولاحقا، أُعلن عن الإفراج عن جميع موقوفي الريتز، فيما قدرت بعض المصادر قيمة التسويات بنحو مئة مليار دولار.
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