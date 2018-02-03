رونالدو يشارك في حملة للتبرع بالدم لصالح إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، أن نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو قرر المشاركة في حملة توعية أطلقتها منظمة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية من أجل تشجيع التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والجرحى في إسرائيل.
وأعلن موقع "tel a vivre" الإسرائيلي الناطق بالفرنسية، أن رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية كأحسن لاعب لخمس مرات، قرر المشاركة في الحملة، حيث قال : " إن كل متبرع يمكنه أن يساهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص سواء بين الحالات العاجلة أو على المدى البعيد. ولذلك فأنا سعيد بالانضمام لتلك الحملة لتحفيز الناس على التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح".
من جانبه، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان على حسابه على تويتر النبأ، مشيدا بما اعتبره "مبادرة إنسانية رائعة" يقوم بها نجم ريال مدريد .
ليست المرة الأولى في دعم إسرائيل
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها النجم البرتغالي عن دعمه للدولة الإسرائيلية، حيث شارك رونالدو عام 2016 في إعلان تجاري لإحدى شركات خدمات شبكات الإنترنت الإسرائيلية.