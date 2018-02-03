مقتل سبعة جنود في أكبر خسارة للجيش التركي خلال 24 ساعة منذ انطلاق عملية عفرين

أعلن الجيش التركي بيان السبت، مقتل خمسة من جنوده في هجوم نفذه مقاتلون أكراد على دبابة تركية خلال مشاركتها في عملية عفرين العسكرية التي تشنها أنقرة شمال سوريا، وذلك إضافة إلى مقتل جنديين آخرين في عمليتين منفصلتين.

وكان الجيش التركي قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت مقتل ثلاثة جنود، أحدهم خلال مواجهات مع القوات الكردية بمنطقة عفرين، وآخر بمنطقة كيليس الحدودية، أما الجندي الثالث فقضى خلال الهجوم على الدبابة التركية بعفرين، قبل أن يرتفع قتلى هذا الهجوم إلى خمسة جنود.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجنود الأتراك منذ اندلاع عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" بعفرين السورية إلى 14 جنديا تركيا.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية بين الجنود الأتراك، فإن سبعة مدنيين لقوا حتفهم داخل الأراضي التركي خلال قصف للقوات الكردية المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة "بالإرهابية"، منذ بدء حملة "غصن الزيتون" في 20 يناير الماضي.

أردوغان يعلن السيطرة على عدة مناطق بعفرين

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق السبت، إن الجيش التركي استطاع بمساندة مقاتلين سوريين مواليين له، السيطرة على عدة نقاط محورية، واقترب بشكل أكبر من قلب مدينة عفرين.