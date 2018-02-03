إطلاق نار في مدينة ماتشيراتا الإيطالية وإصابة مهاجرين أفارقة

قالت الشرطة الإيطالية إن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط البلاد يوم السبت مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا. واعتقل مهاجر نيجيري (29 عاما) فيما يتعلق بمقتل الشابة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مهاجرين على الأقل بينهم امرأة تعرضوا لإطلاق النار من نافذة سيارة كان يتحرك بها مسلح في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما.

وقالت الشرطة عبر حسابها على تويتر "إطلاق نار في ماتشيراتا وإصابة أشخاص. تجري الشرطة عملية أمنية. أفسحوا الطريق وتجنبوا الأماكن المفتوحة". وبعد ذلك بقليل قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا.

وقال تلفزيون (آر.إيه.آي) الرسمي إن المشتبه به إيطالي من البيض ومسقط رأسه ماتشيراتا.

مناشدة بالبقاء في المنزل

وناشد رئيس بلدية المدينة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما، السكان البقاء في منازلهم.

وقال رئيس البلدية رومانو كرانتشيني في بيان نشرته صفحات محلية على فيسبوك "ابقوا في منازلكم حتى إشعار آخر. هناك مسلح في سيارة يطلق النار في المدينة".

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين. واعتقل مهاجر نيجيري فيما يتعلق بمقتل الشابة.

وقال موقع صحيفة كورييري ديلا سيرا على الإنترنت إن رجلا أطلق النار من نافذة سيارة على اثنين من المهاجرين الأفارقة الشبان بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل (1000 بتوقيت جرينتش) يوم السبت مما أسفر عن إصابة أحدهما. وبعد فترة وجيزة تعرض مهاجر آخر وامرأة سوداء لإطلاق النار.

واستغل ساسة يمينيون حادثة مقتل الشابة الإيطالية باميلا ماستروبييترو للترويج لخطابهم المناوئ للمهاجرين في إطار حملتهم للانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس آذار .

وذكر قضاة أن شهودا رأوا المشتبه به النيجيري وهو ينقل الحقيبتين اللتين عثر بداخلهما لاحقا على جثة الفتاة. كما عثرت السلطات على ملابس ملطخة بالدماء وسكاكين بحوزة المشتبه به.