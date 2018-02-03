فرقة "سبايس غيرلز" تجتمع مجددا وتأمل في "إحياء" أمجاد الماضي

ظهرت حسناوات فرقة "سبايس غيرلز" الخمسة سويا يوم الجمعة للمرة الأولى منذ انفصالهن عن الفرقة التي كانت تعد أسطورة خلال تسعينات القرن الماضي.
واجتمعت أعضاء الفرقة فيكتوريا بيكهام وميلاني براون وإيما بونتون وميلاني شيشولم وجيري هاليويل مساء الجمعة شمال العاصمة البريطانية لندن، في منزل جيري هاليويل، بحضور مدير أعمالهن السابق سيمون فولر.
وبعيد اللقاء، أصدرت المغنيات الخمسة بيانا أكدن خلاله على رغبتهن العودة للعمل سويا، حيث أكدن أن "الوقت قد حان لدراسة مشاريع مشتركة".
ونشرت كل منهن صورة للقاء على موقعها على إنستغرام.
عودة عبر شاشات التلفزيون الصيني؟
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عودة الفرقة الغنائية النسائية "سبايس غيرلز" قد تكوت عبر شاشات التلفزيون الصيني، حيث حصلن على عقود لتصوير إعلانات تجارية، بالإضافة إلى تجميع لأشهر وأنجح أغانيهن في ألبوم واحد.
إقناع فيكتوريا بيكهام لم يكن سهلا
وتشير الصحيفة إلى أن إقناع فيكتوريا بيكهام بالمشروع لم يكن بالأمر السهل واحتاج إلى مجهودات كبيرة.
وكانت فرقة "سبايس غيرلز" قد حققت نجاحات مبهرة خلال عقد التسعينات، حيث بيعت ألبوماتهن أكثر من 85 مليون نسخة عبر العالم.
وتفرقت المغنيات عام 2000، قبل أن يجتمعن مجددا في جولة عبر العالم عامي 2007 و 2008، ثم عام 2012 خلال حفل ختام الألعاب الأولومبية التي استضافتها لندن.
واجتمعت ثلاث عضوات من الفرفة خلال العام 2016، بغياب فيكتوريا بيكهام وميلاني شيشولم وهو ما أغضب المغنيتين.