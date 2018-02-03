بعد الانخفاض الهائل.. هل تتعافى عملة بيتكوين؟

بعد الهبوط الكبير الذي شهدته عملة بيتكوين، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وصولا إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر نيسان/ أبريل عام 2013، أشار خبراء إلى أن الأمر قد يكون نتيجة لتلاعب الأسواق.

وانخفض سعر بتكوين إلى ما دون 8000 دولار أمس، ما يجعله بعيدا عن الارتفاعات التي تحققت منذ أسابيع، حيث وصل السعر تقريبا إلى 20 الأف دولار في ديسمبر/كانون الاول.

وعلى رغم أن السعر يبدي تعافيا خلال النهار، إلا أن عمليات الشراء السريعة في السوق، تثير القلق بين بعض الهيئات التنظيمية، بحسب "إندبندنت" البريطانية.

ويصف كونور كامبل، المحلل في سبريدكس، هذا الانخفاض بأنه "عرض مرعب"، مشيرا إلى تقارير مفادها أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة، تحقق في ما إذا كان للتلاعب بالسوق دور في ارتفاع العملة الرقمية.

ويقول كامبل: "شهدت العملات الرقمية هذا الأسبوع عرضا مرعبا، نتيجة ما حصل من تغييرات تنظيمية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الأخبار بحظر فيسبوك لإعلانات المنتج".

وأضاف: "شعرت عملة بيتكوين بالهشاشة، فقد تعرضت لضربة أخرى يوم الجمعة، حيث هبطت بنسبة 10.5٪ إلى 8000 دولار أمريكي، بعد تقارير تفيد بأن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة تحقق في الوضع الغريب للعملات الرقمية مع انتهاء عام 2017، بسبب ارتفاع مؤشرات التلاعب بالسوق".

إلى جانب الحظر في كوريا الجنوبية، والمنظمين في الصين وروسيا، أعربت الهند عن قلقها بشأن بيتكوين، كما دعا بنك ألمانيا المركزي إلى تنظيم عالمي لبيتكوين، في حين أن يريد وزير المالية الفرنسي قواعد أكثر صرامة للعملات الرقمية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الانهيار الهائل، بيتكوين لا يزال أعلى بكثير من الرقم المسجل في يناير/كانون الثاني 2017، وهو 900 دولار أمريكي.

في وقت سابق من هذا الشهر، حذر الملياردير الأمريكي وارن بافيت، من أن طفرة بيتكوين سوف "تصل إلى نهاية سيئة".