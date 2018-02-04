قتلى في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن المصرية في سيناء

قالت مصادر أمنية إن مجندين اثنين ومدنيا قتلوا وأصيب خمسة مجندين ومدني يوم الأحد في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية.
وينشط في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة إسلاميون متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وقال مصدر إن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتجت عن تطاير الشظايا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 19 يناير كانون الثاني إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.
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وتقول المصادر الأمنية إن مئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي تزايدت منذ انتفاضة 2011 وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج شمال سيناء واستهدف بعضها كنائس في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.
ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة الماضية في حملة بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.