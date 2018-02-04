كيف تنتقل إلى كندا وتحصل على الجنسية الكندية!

نشرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية "دليلا" للمواطن الأمريكي الحالم بالسفر إلى كندا للعيش فيها و"التمتع" بمزايا الجنسية الكندية غير المتوفرة لدى مواطن الولايات المتحدة.

وتوجه الصحيفة خطابها للمواطن الأمريكي الغاضب من سياسات بلاده الصحية والمناخية وغيرها من سياسات إدارة دونالد ترامب المثيرة للجدل.

شروط صارمة

وتقول الصحيفة إن حصول المواطن الأمريكي على الجنسية الكندية يتطلب بعض الشروط الصارمة منها العيش على الأراضي الكندية لست سنوات، والتمتع بحسن السير والسلوك ومعرفة حد أدني من ثقافة البلد التي يود أن تصبح موطنا له.

كما يجب دفع الضراب لثلاث سنوات متتالية في كندا كشرط للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى التحدث بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وبلوغ سن الثامنة عشر كحد أدنى لقبول الطلبات.

ويحظر القانون الكندي منح الجنسية لأصحاب السوابق الجنائية خلال الأربع سنوات السابقة للتقدم بالطلب.

تأكد أولا من أنك لست مواطنا كنديا بالفعل!

وتثير الصحيفة انتباه المواطن الأمريكي إلى ضرورة التأكد أولا من أنه ليس مواطنا كنديا بالفعل قبل البدء في البحث عن شروط اكتساب الجنسية الكندية. فوفقا للدستور الكندي، يمكنك أن تكون مواطنا كنديا دون أن تطأ قدمك البلاد قط، إذا كان لك جذور كندية. فعلى المواطن الأمريكي إذا البحث في جذور أجداده للتأكد من خلوها من أصول الجارة الشمالية للولايات المتحدة.

التمتع بمواهب وقدرات فريدة

ويمكن للمواطن الأمريكي الحصول على الجنسية الكندية دون الانتظار ست سنوات إذا كان يتمتع بمواهب تثير اهتمام السلطات الكندية، حيث يستثني القانون أصحاب المواهب والقدرات العالية من الشروط وفقا لما يسمي "الدخول السريع".

ومن بين أهم الأسباب التي ترى الصحيفة أنها قد تدفع المواطن الأمريكي للحصول على الجنسية الكندية هو "التأمين الصحي المجاني" ، وهو ميزة غير متوافرة في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب.