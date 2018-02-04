منسق حملة عنان يصف الإعلاميين المصريين بالأفاقين ويتوعد بملاحقتهم قضائيا

توعد محمود رفعت منسق حملة سامي عنان، الإعلاميين المصريين المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي بملاحقتهم قضائيا ومنعهم من دخول أوروبا والولايات المتحدة.
ملاحقة جنائية لا تستثني أحد
وناشد رفعت في تغريدة على حسابه على تويتر المصريين المعارضين للسيسي بإرسال ما يتوفر لديهم من تسجيلات تحريض على العنف، معلنا أنه بدأ بالفعل ملاحقة جنائية لن يستثني منها أحد.
وخص رفعت في تغريدة لاحقة بعض الأعلاميين بالذكر وهو أحمد موسى وعمرو أديب وأماني الخياط وعبد الرحيم علي.
وفي تغريدة ثالثة، اتهم منسق حملة سامي عنان، الإعلاميين المصريين بفبض الملايين، واصفا إياهم بالأفافين الذين يتاجرون بالشعوب.
وكان رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان قد أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل، قبل أن يتم اعتقاله واحتجازه في السجن الحربي للتحقيق معه بتهم "ارتكاب مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة"، بحسب بيان صادر من القيادة العامة للجيش المصري.