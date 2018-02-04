الإمارات تضع شرطا جديدا للأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة عمل

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية في بيان أن دولة الإمارات ستشترط اعتبارا من الأحد 4 فبراير على الراغبين في الدخول إلى أراضيها بغرض العمل، تقديم شهادة حسن سير وسلوك كشرط رئيسي للحصول على تأشيرة العمل.
وقال اللجنة التنسيقية لتنقيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1/8 لسنة 2017 إن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحكومة لخلف مجتمع أكثر أمانا، مشيرة إلى أن تطبيق القرار يقتصر على القادمين للدولة بغرض العمل دون أفراد عائلتهم ممن يعولوهم.
وأضافت اللجنة أن هذا الشرط لا ينطبق كذلك على القادمين بغرض الزيارة أو السياحة.