فيسبوك قد يبدأ قريبا بتصنيف الأشخاص بين غني وفقير

تقدمت شركة فاسيبوك بطلب براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين، وتصنفهم ضمن واحدة من ثلاث فئات: الطبقة العاملة أو الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا.
ووفقا لسجل براءات الاختراع، فإن شركة العملاقة الاجتماعية ترغب فى بناء نظام يجمع البيانات الشخصية للمستخدمين، مثل التعليم والملكية العقارية واستخدام الانترنت، من أجل التنبؤ بوضعهم الاجتماعى والاقتصادى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل".
كما تتضمن التقنية الجديدة خوارزمية قد تحسن قدرات فيسبوك، بحيث يساعد على تقديم الإعلانات بما يتلاءم مع المستخدمين.
وستبدأ شبكة فيسبوك بسؤال المستخدمين عن أعمارهم، وبالتالي، يبدأ بأسئلة ذات صلة بمستخدمي هذه الفئة العمرية.
وقد تبحث الشبكة العملاقة في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عن معلومات إضافية، مثل تاريخ سفر الشخص، وأنواع وأعداد الأجهزة التي يستخدمها للاتصال بالإنترنت، وأعلى مستوى من التعليم وصل إليه، لمعرفة الوضع الاجتماعي والاقتصادي.