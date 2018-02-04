ما أول تعليق للطفل المغربي حمزة لبيض الفائز بلقب (ذا فويس كيدز)؟

توّج برنامج (ذا فويس كيدز) الطفل المغربي، حمزة لبيض، السبت، بعد عشرة أسابيع من المنافسة على لقب أجمل صوت طفل، في الموسم الثاني لبرنامج المواهب المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما، والذي تبثه قنوات (إم. بي. سي) التلفزيونية.

وفي أول تصريح لحمزة إثر فوزه، اعتبر أن الفوز كان ينتظره من الحلقة الأولى، "على رغم أن أصوات بقية المشتركين متميزة وتنافسية جدا".

وتفوق لبيض، 10 سنوات، من فريق المطرب العراقي كاظم الساهر، على منافسيه السعودي لجي المسرحي (10 سنوات)، والمصرية أشرقت أحمد (10 سنوات)، بحصوله على أكبر قدر من تصويت الجمهور عبر الرسائل النصية للهواتف المحمولة والاتصالات الهاتفية.

وبانتظار ابن مدينة الرباط مجموعة هدايا عينية ونقدية بقيمة 200 ألف ريال سعودي، مقدمة من شبكة إم بي سي، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي مع إنتاج أغنية خاصة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "عيش الحكاية".

وفي الحلقة الأخيرة، التي استمرت حتى منتصف ليل السبت في استديوهات (إم. بي. سي)، في ذوق مصبح شمال العاصمة اللبنانية بيروت، انحسرت المنافسة بين ستة أطفال وصلوا إلى النهائي.

ويتكون المدربون من المغني العراقي كاظم الساهر والمغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغني المصري تامر حسني.

آلاف التهاني..

وتلقى المغربي النجم آلاف التهاني والمباركات، من قبل فنانين ومتابعين وجمهور، من مختلف أنحاء العالم العربي.

من بين المهنئين، كان الفنان المصري وأحد مدربي الأطفال في البرنامج، تامر حسني، نشر مقطعا مصورا على حسابه على "تويتر"، قال فيه: "مبروك للطفولة ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم يا رب".

الفنان المغربي سعد لمجرد بدوره نشر صورة لحمزة عبر حسابه على إنستاغرام، جاء فيها: "مبروك حمزة شرفت بلدك يا بطل ،الله يحفظك لوالديك و لمحبيك".

كوثر البراني، الفنانة المغربية الفائزة بلقب أرب أيدول، أطلقت حملة لدعم حمزة على إنستغرام، قائلة "مررت بنفس التجربة، و تلقيت دعم العديد من المغاربة، جاء دوري لارد الجميل. ادعموا و صوتوا لابن المملكة المغربية حمزة لبيض".

مغربية أخرى شاركت في أرب أيدول وخسرت في النهائيات، هي دنيا بطمة، نشرت تعليقا عبرت فيه عن فخرها بفوز ابن بلدها.

من جانبه، قال كاظم الساهر لرويترز، إن هؤلاء الأطفال لديهم الموهبة وهم محتاجون لمن يقدم لهم النصح ويضعهم على الطريق الصحيح.

وأضاف: “أعتقد أننا محظوظون أن نملك مثل هذه المواهب على مسرح ذا فويس كيدز …. دائما لدينا أمل أن الأطفال مستقبلنا. الأمل موجود معنا، في داخلنا. يجب أن نرعى مواهبهم ونحافظ عليهم”.

فيما قال المتحدث باسم مجموعة (إم. بي. سي) لرويترز بعد انتهاء الحفل: “موسم رائع بامتياز .. هو تتمة وفي الخط نفسه لنجاح الموسم الأول ولكن أكثر إبهارا من ناحية الخامات الصوتية.”

مضيفا أن حياة الأطفال تتغير فعلا، “لكن نحن حريصون على ألا يحترقوا نمنعهم ونحميهم .. أيضا مبدأ الخسارة والربح غير موجود، بمعنى انك انت لا تتوفق لكن تخسر. الثمانية والأربعون إلي طلعوا عالشاشة هم رابحون بنظرنا”.