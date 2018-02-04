بالفيديو: ممرضة تنصح الامريكيين ب"غسل أيديهم النتنة" للوقاية من الأنفلونزا

أسدت ممرضة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعض النصائح لمن لا يهتمون بنظافتهم الشخصية مما يؤدي إلى تفاقم تفش خطير لمرض الإنفلونزا في الولايات المتحدة قائلة "اغسلوا أياديكم النتنة".

وصورت الممرضة كاثرين لوكلر فيديو مدته ست دقائق بعنوان "تأملات ما بعد العمل" وعبرت فيه عن الإحباطات التي تشعر بها بعد دورات عملها الطويلة في قسم الطوارئ. وتجاوز عدد مرات تشغيل الفيديو منذ نشره على موقع فيسبوك مطلع الأسبوع ستة ملايين مرة.

وتتحدث لوكلر في الفيديو بأسلوب لاذع لا يخلو من السخرية وتظهر مرتدية زيها الطبي من مقعد السائق في سيارتها. وتقول الممرضة "هناك بالوعة من الإنفلونزا الشقية في أقسام الطوارئ حاليا... اغسلوا أياديكم النتنة حتى لا يصاب أطفالكم الرضع".

وقال مسؤولو صحة أمريكيون يوم الجمعة إن عدد الأشخاص الذين مكثوا في المستشفى لإصابتهم بالإنفلونزا وصل إلى أعلى مستوى في البلاد منذ قرابة عشر سنوات. وينتشر المرض في 48 ولاية وأودى بحياة ما يربو على 50 طفلا.

وتتصنع لوكلر الابتسام وهي تقدم مقترحاتها لتفادي تفشي الإنفلونزا ومن بينها إحدى سبل العطس بالطريقة السليمة.

لكن بعض من شاهدوا الفيديو لم يعجبهم الأسلوب الخشن الذي تحدثت به الممرضة.

وكتبت امرأة تدعى تيريزا ولش على فيسبوك تقول "يبدو أنها أخطأت الطريق" كما اتهمت لوكلر بأنها "تحتقر" جمهورها.

ولم ترد لوكلر على اتصالات هاتفية لإجراء مقابلة.