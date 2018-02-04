عمدة باريس ترد على "فيديو الفئران الصادم": "هذا هو حال المدن الكبرى"

بعد انتشار فيديو صوره أحد عمال النظافة بمدينة باريس لمئات الفئران داخل عربة جمع القمامة، ردت عمدة باريس آن هيدالغو الأحد 4 فبراير في حديث لجريدة جي دي دي الباريسية على هذا الفيديو الصادم.
وفي بداية حديثها، شكرت هيدالغو من قام بتصوير هذا المقطع والذي مثل جرس إنذار للوضع الذي آلت إليه الأوضاع بالعاصمة الفرنسية.
إلا أن عمدة باريس أكدت أن انتشار الفئران في باريس، ليس بالجديد، قائلة : "انتشار الفئران في باريس مثل المدن الكبرى في العالم أجمع ليس بالجديد"، مضيفة أن عدة عوامل قد تؤدي إلى ظهورها وملاحظتها بصورة أوضح مثل أعمال الحفر والبناء ووجود بقايا الأطعمة في الأماكن العامة.
كما أشارت هيدالغو إلى أن تشديد إجراءات الاتحاد الأوروبي فيما يخص استخدام المواد الكيماوية، رغم أنه يعد خبر سار للبيئة إلا انه يجعل القضاء على الفئران هدفا صعبا.
إجراءات جديدة للحد من القاذورات
ومع تصاعد الغضب جراء قلة النظافة في شوارع باريس، أعلنت بلدية باريس عن إجراءات جديدة لمكافحة القاذورات من بينها نشر "جيل جديد حديث من صناديق القمامة المزودة بغطاء محكم يصعب اختراقه من قبل الفئران، على ان يتم استبدال الصناديق الحالية بصورة تدريجية في أنحاء المدينة.
فيديو صادم
وكان أحد عمال النظافة في باريس قد نشر مقطع فيديو مدته أقل من دقيقة، يظهر فيه مئات الفئران داخل عربة لجمع القمامة. وتم تصوير الفيديو في الدائرة السابعة الباريسية في المنطقة الواقعة بين متحف "أورساي" وجسر "بون روايال"، قبل أن ينتشر الفيديو بصورة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.