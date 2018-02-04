احتجاجات في اليونان بسبب إسم "مقدونيا"

تجمع يونانيون خارج مقر البرلمان في العاصمة أثينا يوم الأحد احتجاجا على استخدام اسم مقدونيا في أي تسوية مستقبلية تسعى الحكومة للتوصل إليها مع الجمهورية اليوغسلافية السابقة لإنهاء نزاع على الاسم مستمر منذ عقود.

وباءت جهود الدولتين لحل النزاع بالفشل الأمر الذي عرقل مساعي مقدونيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ونشب الخلاف منذ انفصال الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان عن يوغوسلافيا في عام 1991.

وتعترض اليونان على اسم مقدونيا لأن هناك منطقة في اليونان تحمل ذات الاسم وتقول إن استخدام جارتها الشمالية لهذا الاسم إضافة لبنود خلافية في الدستور المقدوني تنطوي على مطالبات بالسيادة على أراض يونانية.

وبسبب الاعتراضات اليونانية أدرج اسم مقدونيا لدى الأمم المتحدة بشكل مبدئي في عام 1993 على أنه "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" وهو ما ظل اسمها حتى الآن لدى المنظمة الدولية.

ويتوقع منظمون لاحتجاج يوم الأحد مشاركة أعداد كبيرة.

وكتب على لافتة كبيرة في ميدان سينتاغما "مقدونيا تعني اليونان". وهذا الميدان هو الموقع الرئيسي للاحتجاجات التي بدأت عام 2010 على خطط تقشف. ورفع المحتجون أعلام اليونان ولافتات كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن مقدونيا".

وخرج نحو 300 ألف شخص للاحتجاج في 21 يناير كانون الثاني في سالانيك عاصمة منطقة مقدونيا اليونانية.

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس الأسبوع الماضي إن اليونان تعد اقتراحات لطرحها كأسس للتفاوض للتوصل إلى تسوية مع مقدونيا.