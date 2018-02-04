"أوزة تصطاد صيادا".. بسقوطها على رأسه

فقد صياد أمريكي وعيه بعد أن سقطت على رأسه أوزة من السماء، كان قد اصطادها مجموعة من الصيادين، في ماريلاند بولاية بالتيمور.
وأصيب روبرت ميلهامر، 51 عاما، بجراح خطيرة، بعد أن هبط الطائر باتجاه الأرض إثر إطلاق النار عليه من قبل مجموعة من الصيادين.
ونقل ميلهامر إلى المستشفى في بالتيمور، للعلاج من إصابات في رأسه ووجهه، لكن وضعه مستقر حاليا حسبما أفادت شرطة ماريلاند في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"
ونقلت أسوشيتد برس عن كاندي تومسون، وهو شرطي يعمل في محمية ماريلاند الطبيعية، أن وزن الأوز من ذلك النوع يتراوح بين 4.5 إلى 6.5 كيلوغراما.