شاهد: أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض مدرستهم بعد أن هدمتها السلطات الإسرائيلية
قام الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر الأحد 4 فبراير بهدم مدرسة ابتدائية بالقرب من أبوديس بالضفة الغربية، بدعوى بنائها دون ترخيص.
وفوجئ الأطفال والأهالي عند ذهابهم إلى المدرسة الابتدائية في الصباح بالأنقاض، ليجلس الأطفال حاملين كراساتهم والأعلام الفلسطينية على أنقاض مدرستهم التي بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، روى داوود جهالين ممثل تجمع أبو النوار الذي تشكنه عشرات العائلات البدوية : "فوجئنا بقوات الاحتلال ترافها طائرة صغيرة للمنطقة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، قبل أن يتم هدم الغرفتين التابعتين للمدرسة. وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها الهدم".
وأضاف جهالين أن الهدم تم رغم أن هناك قضية حول الغرفيتين التابعتين لمدرسة قريبة في محكمة العدل الإسرائيلية ولم يصدر قرار نهائي بشأنهما بعد.
واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني أن هدم المدرسة يأتي بغرض توسيع الاستيطان واستكمال الحلقة حول مدينة القدس.
وتعهد الحسيني يإعادة بناء المدرسة، قائلا : "سنبني ثلاث غرف بدل الغرفتين".