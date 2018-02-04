بالفيديو: عملية سطو مسلح تتحول لمواجهة مع الشرطة بالولايات المتحدة

تعرفت شرطة سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة، على ثلاثة مشتبه فيهم تم القبض عليهم الخميس، على خلفية محاولة مزعومة بالقتل والسطو.

وتقول الشرطة إن ضابطا يرتدي ملابسا مدنية لاحظ وجود سيارة من طراز "انفينيتي" سوداء، وبداخلها ثلاثة ركاب في الداخل، يحاولون السطو على سيارة أحد السياح في فلوريدا، من طراز "تويوتا".

وعندما شاهد الضابط أحد المشتبه بهم يحطم النافذة الخلفية للتويوتا، طلب مساندة زملائه فورا.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيهم سرقوا حقيبتين، وأن أحدهم عاد إلى الانفينيتي، فيما حاولت الشرطة القبض على مشتبه فيه آخر وإيقاف السيارة.

ويظهر شريط المراقبة أن المشتبه به يقود السيارة في الاتجاه المعاكس، ويدهس الضابط وشريكه أثناء عملية اعتقاله الاعتقال، قبل أن ينطلق بالسيارة بسرعة كبيرة، كما يمكن رؤية ضابط آخر يضرب السيارة بعصا.

لاحقا، أُلقي القبض على ثلاثة رجال، وجميعهم من سان فرانسيسكو واقتيدوا إلى سجن مقاطعة سان فرانسيسكو.

والأشخاص الموقوفون هم، ديفونتا لوفتون البالغ من العمر 25 عاما بتهمة محاولة القتل والاعتداء على ضابط بالسلاح الناري وعملية سطو من الدرجة الثانية.

فيما وُجهت لأدريان لاندرز، 23 عاما، جامون بتلر، 19 عاما، تهم بمحاولة القتل، بالإضافة إلى تهم أخرى منها السطو المسلح من الدرجة الثانية.