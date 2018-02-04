اللوفر يعرض أعمالا فنية نهبها النازيون أملا في العثور على أصحابها الأصليين

يعرض متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس منذ ديسمبر الماضي، 31 لوحة فنية نهبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية بين عامي 1940 و1945، أملا في العثور على أصحابها الأصليين.

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم إعادة أكثر من 45 ألف لوحة فنية إلى أصحابها، وتبقى نحو 2000 قطعة أخرى لم يتم التعرف على مالكيها الأصليين حتى اليوم، من بينها 296 قطعة موجودة في متحف اللوفر.

من جانبه، قال مدير قسم اللوحات الفنية بمتحف اللوفر سيباستيان آلارد إن تلك القطع الفنية لا تخص المتحف ولا يمتلكها وإن الغرض الوحيد من عرضها هو العثور على مالكيها الشرعيين.

ويأتي عرض تلك القطع الفنية، في إطار خطة حكومة واسعة للتعرف على الورثة الشرعيين للعديد من الأملاك التي نهبها النازيون إبان فترة الحرب.

وبالرغم من الجهود الحكومية الفرنسية في هذا الصدد، إلا أن العثور على المالكين الأصليين يظل عملا شاقا ، حيث لم يتم تسليم سوى 50 قطعة فنية فقط لمالكيها منذ العام 1951 أي ما يعادل أقل من قطعة واحدة في العام.