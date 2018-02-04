شاهد: لحظة هبوط الطيار الروسي بالمظلة قبل مقتله

أظهرت لقطات مصورة نشرتها مواقع تابعة للمعارضة السورية لحظات اسقاط الطائرة الروسية فوق بلدة خان السبل قرب مدينة سراقب.
وفي الفيديو يظهر اشتعال النيران في الطائرة ونجاة الطيار الروسي عن طريق هبوطه بالمظله.
ويتحدث خلال الشريط المصور الشخص الذي يقوم بالتصوير ليطلب من زميله احضار السلاح بهدف قتل الطيار الذي هبط في المنطقة الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وكان مصدر بالمعارضة المسلحة قد قال إن الطائرة الروسية أسقطت فوق بلدة خان السبل قرب مدينة سراقب على مقربة من طريق سريع يحاول الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران التقدم عليه.
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وأضاف المصدر أنه على الرغم من نجاة الطيار الروسي من الحادث فإنه لقي حتفه على يد مقاتلي المعارضة السورية الذين حاولوا أسره.
وأعلنت هيئة تحرير الشام، المرتبطة بالفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة وقالت إن أحد مقاتليها أسقطها مباشرة بصاروخ مضاد للطائرات يحمل على الكتف.