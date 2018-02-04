أردوغان يتوجه إلى الفاتيكان في أول زيارة من نوعها منذ 59 عاما

توجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إلى إيطاليا استعداد لإجراء محادثات مع البابا فرنسيس من المتوقع أن تركز على القدس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.
وقال إردوغان قبل مغادرته تركيا إن الولايات المتحدة عزلت نفسها في قضية القدس التي يريد الفلسطينيون تقاسمها مع إسرائيل لتكون عاصمة دولتهم المستقبلية.
وقال الرئيس التركي للصحفيين في اسطنبول "في العملية القادمة تعالوا واقبلوا القدس عاصمة لفلسطين. هذه هي النقطة التي يتعين الوصول إليها. نحن نعمل الآن من أجل ذلك".
ومن المقرر أن يلتقي إردوغان مع البابا فرنسيس يوم الاثنين لتكون أول زيارة للفاتيكان يقوم بها رئيس تركي في 59 عاما.
خلاف حاد مع البابا فرنسيس
كان إردوغان قد دخل في خلاف حاد مع البابا فرنسيس عندما أصبح البابا أول رئيس للكنيسة الكاثوليكية يصف علنا مقتل زهاء 1.5 مليون أرميني عام 1915 بأنها "إبادة جماعية" وهو ما تنفيه تركيا على الدوام.
لكن الاثنين وجدا أرضية مشتركة بشأن القدس وتحدثا هاتفيا بعد إعلان ترامب في ديسمبر كانون الأول واتفقا على ضرورة تجنب أي تغيير في وضع المدينة.
يورونيوز/رويترز