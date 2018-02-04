مواقع روسية تنشر فيديو تقول إنه لاشتباك الطيار الروسي مع مقاتلي المعارضة قبيل مقتله

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي الروسية شريطا مصورا لما تقول إنه اشتباك الطيار الروسي مع مقاتلي المعارضة السورية بعد إسقاط طائرته في إدلب أمس السبت 3 فبراير/ شباط.

في حين ذهبت بعض المواقع المؤيدة للنظام السوري في المبالغة في "بطولة" الطيار الروسي الذي استطاع، وفقا لتلك المواقع أن يلقى عدد من القنابل على المجموعات التي تصفها بالإرهابية وإطلاق النار من مسدسه في اشتباك مسلح مع مقاتلي المعارضة، ما أدى إلى مقتله.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شرائط مصورة تظهر عملية إسقاط الطائرة الروسية التي كانت من طراز سوخوي بريف إدلب السبت، حيث أظهرت إصابة الطائرة بصاروخ ثم اشتعال النيران فيها، قبل أن يقفز الطيار بالمظلة، ثم حطام الطائرة على الأرض، حيث أحاط بها المسلحون احتفالا بإسقاطها.

وكانت "هيئة تحرير الشام" التابعة لتنظيم القاعدة قد أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الروسية في إدلب أمس السبت، قبل أن يرد الطيران الروسي بغارات عنيفة على مناطق تمركز مقاتلي المعارضة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا.